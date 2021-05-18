Японцы выступили против Олимпиады в Токио

Группа врачей из Японии собрала 350 тыс. подписей против проведения в Токио летних Олимпийских игра. Специалисты настаивают, что в эпидситуация в стране слишком серьезная, чтобы принимать такое крупное мероприятие, пишет Reuters.

«Мы настоятельно просим власти убедить Международный олимпийский комитет, что провести Олимпийские игры будет сложно, и добиться их отмены», – говорится в документе. Жители грозят акциями протеста, если Игры не отменят.

В ряде префектур Японии, включая Токио, чрезвычайное положение продлено до 31 мая из-за нехватки медиков и больничных коек для пациентов с коронавирусом. Врачи опасаются еще и наплава пациентов с тепловыми ударами из-за прогнозов о жарком лете. По их мнению, пик обращений за медпомощью придется как раз на дни Олимпиады.

Агентство отмечает, что в Японии привились от коронавируса только 3,5% населения, которое достигает 126 млн человек. неразберихи добавили технические сбои в системе предварительной записи на вакцинацию.

Ранее 83% опрошенных японцев высказались за отмену или повторный перенос Олимпиады. Сторонников проведения Игр вместо 28% из предыдущего опроса осталось 14%.

В то же время президент Всемирной ассоциации легкой атлетики Себ Коу уверен, что Олимпиаду можно провести безопасно. По его мнению, Игры обязательно должны быть проведены, сообщает CNN.

Токио, Наталья Рязанова

Токио. Другие новости 18.05.21

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