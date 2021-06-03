Мошенники вбросили массу поддельных билетов на Евро-2020

Мошенники воспользовались ажиотажем вокруг чемпионата Европы по футболу и организовали продажу фальшивых билетов для болельщиков. Подделки трудно отличить от оригинала, предупредили в Ассоциации участников билетного рынка в области культурных и спортивных мероприятий (АУБР).

Вброс подделок организован через соцсети, «Авито» и сайты-однодневки. «Одноклассники», «ВКонтакте» и «Авито» заверили, что блокируют подозрительную рекламу, но кое-что проскальзывает через фильтры.

По оценкам специалистов, число фальшивок доходит до «многих тысяч», некоторые попали в АУБР через контрольные закупки. Бумажные билеты на матчи в Санкт-Петербурге имеют качественную печать и голограммы с прошлых матчей. Главное отличие – нумерация мест на них идет подряд, а не через одно кресло, пояснил глава АУБР Василий Подорольский «Коммерсанту».

Пострадавшие болельщики уже начали обращаться в полицию. Так, возбуждено уголовное дело о мошенничестве по заявлению жителя Петербурга, который отдал 120 тыс. рублей за билет на матч между Финляндией и Россией и выяснил, что он фальшивый.

Эксперты пояснили, что привлечь мошенников за продажу фальшивых билетов сложно, т.к. многие агрегаторы и соцсети позволяют им сохранять анонимность. Больше всего подделок находятся на вторичном рынке.

Матчи Евро-2020 пройдут в 12 городах с 11 июня по 11 июля 2021 года. В Петербурге встречи состоятся 12 июня между сборными России и Бельгии, 14 июня – Польши и Словакии, 16 июня – Финляндии и России, 18 июня – Швеции и Словакии, 21 июня – Финляндии и Бельгии, 23 июня – Швеции и Польши.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 03.06.21

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