Сборная Италии разгромила команду Турции в стартовом матче Евро-2020

Сборная Италии начала чемпионат Европы с победы над Турцией со счетом 3:0. Стартовый матч прошел в Риме 11 июня.

Счет был открыт автоголом впервые за историю чемпионатов Европы. Футболист турецкой сборной Мерих Демирал забил мяч в свои ворота в начале второго тайма. К слову, до чемпионата Демирал играл в итальянском «Ювентусе».

Для итальянской сборной игра с Турцией стала первой, где на их счету оказалось три гола. И 28-й победой подряд в международных соревнованиях.

Россия свой первый матч в рамках Евро-2020 проведет со сборной Бельгии. Команды выйдут на футбольное поле в Санкт-Петербурге 12 июня. Всего матчи чемпионата состоятся в 12 европейских городах.

Рим, Наталья Рязанова

Рим. Другие новости 11.06.21

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