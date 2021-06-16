Евро-2020: Россия смогла победить Финляндию

Сборная России одержала первую победу на чемпионате Европы по футболу. Команда Станислава Черчесова обыграла финнов со минимальным счетом 1:0. Единственный гол в составе россиян забил Алексей Миранчук в первом тайме.

Следующий матч сборная России проведет против команды Дании 21 июня.

Санкт-Петербург, Андрей Романов

Санкт-Петербург. Другие новости 16.06.21

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