На Евро-2020 определились все участники полуфиналов

На чемпионате Европы по футболу определились все участники полуфинала.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первыми путевку в одну вторую Евро-2020 получили испанцы, обыгравшие команду Швейцарии в серии послематчевых пенальти со счетом 4:2.

Следом в четвертьфинал вышла сборная Италии, победившая бельгийцев со счетом 2:1.

С аналогичным счетом в субботу, 3 июля, футболисты сборной Дании обыграли Чехию.

Последнее место в полуфинале разыграли англичане и украинцы. Игра закончилась с разгромным счетом 4:0 в пользу сборной Англии.

В борьбе за выход в финал итальянцы встретятся с испанцами 6 июля, датчане с англичанами – 7 июля.

Финальная игра Евро-2020 состоится 11 июля в Лондоне.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 03.07.21

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