На Евро-2020 определились все участники полуфиналов

На чемпионате Европы по футболу определились все участники полуфинала.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», первыми путевку в одну вторую Евро-2020 получили испанцы, обыгравшие команду Швейцарии в серии послематчевых пенальти со счетом 4:2.
Следом в четвертьфинал вышла сборная Италии, победившая бельгийцев со счетом 2:1.
С аналогичным счетом в субботу, 3 июля, футболисты сборной Дании обыграли Чехию.
Последнее место в полуфинале разыграли англичане и украинцы. Игра закончилась с разгромным счетом 4:0 в пользу сборной Англии.
В борьбе за выход в финал итальянцы встретятся с испанцами 6 июля, датчане с англичанами – 7 июля.
Финальная игра Евро-2020 состоится 11 июля в Лондоне.
Москва, Игорь Юров
Москва. Другие новости 03.07.21
Никакого Черчесова: в федеральном списке партии «Родина» за спорт отвечает Дмитрий Булыкин. / «Специалистов у нас не воспринимают»: эксперты назвали главную проблему российского футбола. / Черчесов ответил на вопрос о своей вероятной отставке. Читать дальше
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube