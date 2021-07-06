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Вторник, 6 июля 2021, 12:52 мск

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В допинг-пробах бегуньи из США обнаружили марихуану

Бегунью сборной США Ша'Кэрри Ричардсон отстранили от участия в соревнованиях за употребление марихуаны. Об этом сообщается на официальном сайте антидопингового агентства США (USADA).

Спортсменка сдала тест 19 июня во время отборочных соревнований, где она заняла первое место на дистанции 100 метров. В пробах Ричардсон обнаружили следы запрещенного вещества.

В результате бегунья была дисквалифицирована на месяц. Таким образом, она пропустит летние Олимпийские игры – 2020 в Токио.

Девушка согласилась с наказанием и добавила, что употребляла наркотик, чтобы справиться с подавленностью после смерти матери. При этом она подчеркнула, что не употребляла никаких допинг-препаратов и всех результатов добилась своими силами. «После того, как срок наказания истечет, я вернусь и смогу соревноваться», – цитирует Ричардсон ESPN.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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