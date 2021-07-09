В Токио прибыл Олимпийский огонь

В Токио состоялась церемония передачи эстафеты Олимпийского. На мероприятии из-за пандемии присутствовали лишь сто специально приглашенных гостей, сообщает агентство Kyodo.

Лампаду с огнем приняла губернатор Токио Юрико Коике. Ранее она заявила, что ее расстроило решение о запрете болельщикам присутствовать на Играх. Однако организаторы были вынуждены отказаться от зрителей из-за роста заболеваемости коронавирусом в Японии.

Японские власти ввели режим чрезвычайного положения в связи с распространением Covid-19, которое будет действовать с 12 июля по 22 августа. При этом Олимпийские игры запланированы на период с 23 июля по 8 августа.

Большинство соревнований будут проходить в Токио, но некоторые состоятся за пределами японской столицы. Вопрос о присутствии зрителей будет приниматься в каждом конкретном случае.

Токио, Зоя Осколкова

Токио. Другие новости 09.07.21

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