Югорский волейболист не поместился в номер в олимпийской деревне в Токио

Российские спортсмены столкнулись с неожиданной проблемой в Токио, где через несколько дней начнется летняя Олимпиада, отложенная на год из-за пандемии коронавируса. Дело в том, что номера в олимпийской деревне явно не рассчитаны на высокорослых атлетов. Это наглядно продемонстрировал волейболист Артем Вольвич из Югры в своем Instagram. Чтобы пройти в ванную комнату, ему приходится нагибаться, но голова все равно упирается в потолок. Рост Артема – 2 метра 13 сантиметров. «Звоните [Илону] Маску, пусть что-нибудь придумает», – с юмором воспринял спортсмен эту ситуацию.

На особенность японской застройки обратил внимание и олимпийский комитет России. В аккаунте ОКР появилось видео, как теннисист Карен Хачанов (рост 1 метр 98 сантиметров) удивленно осматривает номер и также упирается головой в потолок. «У нас плохие новости для сборных по волейболу и баскетболу», – шутливо прокомментировал публикацию ОКР.

Югра, Ангелина Сергеева

Югра. Другие новости 15.07.21

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