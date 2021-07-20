Норвежских спортсменок оштрафовали за отказ играть в бикини

Гандболисток сборной Норвегии оштрафовали за отказ играть в бикини. Об этом сообщает Daily Mail.

Девушки из женской сборной Норвегии по пляжному гандболу решили сыграть матч за третье место на чемпионате Европы в Болгарии в шортах. Однако регламент предписывает в качестве формы трусы от бикини.

Европейская федерация гандбола (EHF) оштрафовала команду за нарушение на 1500 евро.

Перед матчем гандболистки из Норвегии обращались в федерацию с просьбой выступить в шортах. В ответ спортсменки лишь получили предупреждение о возможных санкциях.

Осло, Зоя Осколкова

Осло. Другие новости 20.07.21

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