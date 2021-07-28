Американские саблисты отказались сражаться с россиянами на ОИ

Мужская команда США по сабле не вышла на дорожку против российских спортсменов на Олимпийских играх. Россияне и американцы должны были бороться за седьмое и восьмое места.

За сборной из России оставалось право решить, выходить ли на дорожку. По правилам, им присудят седьмое место.

«Сборная США отказалась от участия в поединке. У них две травмы, поэтому будет засчитано техническое поражение», – сказал старший тренер по сабле Дмитрий Глотов порталу tele-sport.ru.

По его словам, команда целилась на более высокие места, но потерпела неудачу, в том числе, из-за маленького опыта международных встреч. Тренер заявил, что нужно проводить международные сборы на своей базе. Комитет МОК дал разрешение россиянам на это только в преддверие Олимпиады в Токио.

Летняя Олимпиады проходит в японской столице с 23 июля по 8 августа. Игры были перенесены с 2020 года из-за пандемии.

Токио, Наталья Рязанова

Токио. Другие новости 28.07.21

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