«Давай, догоним этих погонщиков верблюдов», – немецкого тренера отправили с Олимпиады домой за расизм

В четверг, 29 июля, лидеры немецкой делегации на Олимпийских играх в Токио решили немедленно отправить обратно в Германию спортивного директора велокоманды страны Патрика Мостера. Накануне он допустил высказывания, признанные расистскими.

Как сообщает газета «Фигаро» инцидент, послуживший поводом для высылки, случился во время гонки в среду. Патрик Мостер, громко поддерживая своего гонщика Никиаса Арндта, который готовился догнать двух конкурентов – эритрейца Амануэля Гебрейгзабхира и алжирца Аззедин Лагаба – во всеуслышание заявил: «Давай, догоним этих погонщиков верблюдов».

Сцена транслировалась в прямом эфире по телевидению и на нескольких сайтах. В конце гонки Патрик Мостер извинился: «Мне очень жаль, самое меньшее сейчас – это извиниться (...) Этого не должно было случиться».

«Мы убеждены, что его публичные извинения за расистские высказывания, которые он сделал вчера, искренни, – сказал президент Национального олимпийского комитета Германии (DOSB) Альфонс Хёрман. – Но г-н Мостер нарушил ценности олимпийского движения: для немецкой команды честная игра, уважение и терпимость не подлежат обсуждению».

Никиас Арндт, занявший 19-е место, сразу же осудил слова своего тренера. «Я шокирован и четко хочу сказать, что дистанцируюсь от его слов, используемые слова неприемлемы», – написал он в Твиттере.

Токио, Елена Васильева

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