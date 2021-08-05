Легендарный Месси покинул «Барселону»

Шестикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси не будет подписывать новый контракт с «Барселоной», – сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт испанского клуба.

Стороны не сумели договориться о продлении контракта, который истёк 30 июня 2021 года, в результате Лионель Месси покинул «Барселону», за которую выступал с 2004 года

В пресс-службе «Барселоны уточнили, что стороны были готовы заключить новое соглашение, но не смогли согласовать его с экономическими и структурными правилами Ла Лиги.

«В результате сложившейся ситуации Месси не останется в «Барселоне». Обе стороны глубоко сожалеют, что желания игрока и клуба в конечном итоге не будут выполнены. «Барселона» искренне выражает благодарность игроку за его вклад в развитие клуба и желает ему всего наилучшего в личной и профессиональной жизни», – говорится в заявлении «Барселоны»

34-летний Месси является воспитанником «Барселоны», вместе с клубом он завоевал 36 футбольных трофеев. В составе «Барселоны» аргентинец выиграл десять раз чемпионат Испании и семь раз Кубок Испании, также четыре раза он становился победителем Лиги чемпионов. На счету Лионеля Мессии 672 гола и 305 голевых передач в 778 матчах.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 05.08.21

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