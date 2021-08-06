Месси может продолжить карьеру в «Пари Сен-Жермен»

«Пари Сен-Жермен» достиг прогресса в переговорах с Лионелем Месси, стороны обсуждают структуру контракта, – сообщают европейские СМИ.

Руководство «ПСЖ» в ближайшие дни может объявить о переходе бывшего нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. По информации известного журналиста Фабрицио Романо, стороны значительно продвинулись в переговорах. «В «ПСЖ» уверены, что ситуация полностью находится под их контролем. Месси уже созванивался с главным тренером французского клуба Маурисио Почеттино, а в руководстве «ПСЖ» обсуждают финансовые детали его приглашения. В правлении клуба считают, что экономически трансфер Лионеля принесет им больше, чем он того стоит», – утверждает Романо.

«ПСЖ» готовит для Мессии «красную дорожку», по некоторым данным стоимость трехлетнего контракта с аргентинцем обойдется в 40 млн. евро за сезон, это больше, чем стоят Ней и Мбаппе», – пишет в свою очередь журналист Le Figaro Christophe Remise.

Ранее «Барселона» выступила с официальным заявлением, в котором сообщила, что у клуба нет возможности продлить контракт с Месси из-за финансовых правил Ла Лиги.

Париж, Иван Бабурин

Париж. Другие новости 06.08.21

17-е золото: российский борец стал олимпийским чемпионом. / Еще одно серебро: российский боксер завоевал олимпийскую медаль. / Первую медаль олимпийского дня завоевала боксер Магомедалиева. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»