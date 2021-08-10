Месси будет играть в ПСЖ под 30-м номером

Аргентинская легенда футбола Лионель Месси подписал контракт с французским клубом Пари Сен-Жермен, – сообщает Christophe Remise. Контракт рассчитан на два года с возможностью продления еще на один сезон. Аргентинский нападающий будет выступать за ПСЖ под 30-м номером.

«Шестикратный обладатель «Золотого мяча» является легендой футбола и настоящим источником вдохновения для всех поколений, как на поле, так и за его пределами», – говорится в сообщении на сайте ПСЖ.

«Я очень рад открыть новую главу своей карьеры в «Пари Сен-Жермен», все в этом клубе соответствует моим футбольным амбициям. Я полон решимости и готов помочь создать нечто особенное для клуба и болельщиков. С нетерпением жду возможности выйти на поле в составе ПСЖ», – заявил Месси.

Париж, Иван Бабурин

Париж. Другие новости 10.08.21

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