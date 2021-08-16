Этап Гран-при по фигурному катанию отменен в Китае

Кубок Китая-этап Гран-при по фигурному катанию отменен, о чем был проинформирован Международный Союз конькобежцев (ИСУ) китайской стороной. Кубок должен был пройти в городе Чунцин (КНР, провинция Сычуань).

Отмена Кубка Китая объясняется недостаточным количеством международных рейсов, которые совершаются в китайские провинции, а также превентивными антиковидными мерами. «К сожалению, в данной ситуации состязания нельзя будет провести нельзя, – сообщает Международный Союз конькобежцев (ИСУ) в распространенном пресс-релизе.

ИСУ все же пытается провести все шесть этапов взрослого Гран-при, финал которого должен состояться с 9-го по 12 декабря 2021 года в Осаке (Япония). В связи со сложившейся ситуацией Международный Союз конькобежцев приглашает всех членов ИСУ взять на себя проведение отмененного этапа в запланированные сроки: 4-7 ноября.

Пекин, Иван Бабурин

Пекин. Другие новости 16.08.21

Министр спорта Украины признался, что восстановил отношения с российскими друзьями. / Лучницу Перову поздравили на главной площади Екатеринбурга. / Россия может принять Олимпиаду 2036 года. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»