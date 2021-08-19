Бывшая капитан афганской сборной по женскому футболу посоветовала своим коллегам «сжечь футболки»

Бывшая капитан сборной Афганистана по женскому футболу Халида Попалова обратилась к афганским спортсменкам с призывом «сжечь футболки и удалить фото со своих страниц в социальных сетях в целях собственной безопасности», – сообщает сайт DRK.

Проживающая в настоящее время в Копенгагене Халида Попалова рассказала, что афганские футболистки звонили ей и «просили совета и помощи». Бывшая капитан сборной Афганистана посоветовала своим коллегам принять меры безопасности в связи с приходом к власти радикального исламистского движения Талибан (запрещено в России).

«Во время разговора по телефону я им посоветовала убрать из всех социальных сетей свои имена, удалить всю личную информацию и фотографии в целях безопасности. Я даже посоветовала спрятать или сжечь майки национальной сборной», – рассказала Халида Попалова.

Копенгаген, Иван Бабурин

Копенгаген. Другие новости 19.08.21

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