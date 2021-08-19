Паралимпийская сборная России вылетела в Токио

Болельщики торжественно проводили Российских паралимпийцев на Игры в Токио, – сообщили Известия со ссылкой на телеканал РЕН ТВ.

Международный олимпийский комитет (МОК) подтвердил 11 августа, что у всех российских спортсменов, заявленных Паралимпийским комитетом России (ПКР), есть право на участие в предстоящих Играх в Токио.

Знаменосцами на открытии Паралимпийских Игр в Токио будут десятикратный чемпион мира по легкой атлетике в беге на короткие дистанции Андрей Вдовин и двукратная чемпионка в беге на 1,5 тыс. м Елена Паутова.

Российским паралимпийцам запрещено выступать под флагом России так же, как и олимпийцам на летних Играх в Токио-2020.

XVI Паралимпийские летние игры пройдут в Токио с 24 августа по 5 сентября 2021 года. В состязаниях примут участие более 200 российских спортсменов. Они выступят в 19 видах спорта из 22 (в 309 видах программы из 539).

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 19.08.21

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