Екатеринбургский велогонщик выиграл золото Паралимпиады

Россиянин Михаил Асташов выиграл золото летних Паралимпийских игр в Токио. Спортсмен из Екатеринбурга стал первым в индивидуальной гонке преследования на 3000 м в соревнованиях на велотреке.

В квалификационном заезде велосипедист без рук и ног установил новый мировой рекорд – 3 минуты 35,954 секунды.

Надо отметить, что спортсмен является инвалидом детства. Михаил готовился к Паралимпиаде, совмещая работу курьером в одной из служб доставки.

Российская команда выиграла на Паралимпиаде уже четыре золотые, одну серебряную и две бронзовые награды.

Паралимпийские игры продлятся до 5 сентября. Из-за санкций Спортивного арбитражного суда (CAS) россияне выступают на Играх под флагом Паралимпийского комитета России.

Токио, Наталья Петрова

Токио. Другие новости 25.08.21

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