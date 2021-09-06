Французский футболист скончался после почти 40-летней комы

Бывший игрок сборной Франции Жан-Пьер Адамс умер в возрасте 73 лет. Последние 39 лет спортсмен пребывал в коме.

Адамс играл на позиции центрального защитника. Он принял участие в 22 матчах за сборную Франции. Также спортсмен выступал за футбольные клубы «Ним», «Ницца», «Пари Сен-Жермен».

В марте 1982 года после врачебной ошибки, допущенной во время операции на колене в одной из больниц Лиона, Адамс впал в кому. Его супруга Бернадетт приняла решение поддерживать жизнь мужа, несмотря на то, что прогнозы врачей были неутешительные.

«Сегодня утром мы узнали о смерти Адамса. Клуб выражает самые искренние соболезнования его семье и друзьям», – сообщается в твиттере ФК «Ним».

Париж, Зоя Осколкова

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