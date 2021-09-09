Япония отказалась проводить клубный чемпионат мира по футболу

Решение отказаться проводить клубный чемпионат мира 2021 года приняла японская футбольная ассоциация (JFA), – сообщает RTVI со ссылкой на Kyodo.

Такое решение было принято после совещаний с представителями ФИФА. Причиной отказа стала пандемия коронавируса, из-за которой нет возможности заполнять стадионы, в связи с чем JFA не получила бы достаточной прибыли.

Клубный чемпионат мира был запланирован на конец декабря, принять участие в нем должны семь клубов, среди которых английский «Челси», египетский «Аль-Ахли» и новозеландский «Окленд Сити». Другие участники должны были определиться позже.

Чемпионат должен был пройти в рамках празднования столетия Футбольной ассоциации Японии (JFA). Последний раз турнир Япония принимала пять лет назад.

Kyodo отмечает, что JFA в последнее время пришлось сильно сократить свои траты. В 2020 году она заработала на пять миллиардов иен ($45 млн) меньше. Из-за этого, например, они отказались проводить Конгресс ФИФА.

Клубный чемпионат мира проводится с 2000 года. В нем участвуют победители континентальных турниров. В 2019 году ФИФА решила реформировать соревнование. В новом формате оно должно было пройти в 2021 году, но из-за пандемии реформу отложили.

Токио, Иван Бабурин

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