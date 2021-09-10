Во время матча в Иркутске футболисты избили судью до потери сознания

Во время матча любительского чемпионата Иркутска футболисты напали на судью Антона Рженева. Арбитр на короткое время потерял сознание.

Инцидент произошел в ходе игры любительских команд Лиги-2 «Виктория» и «Пахтакор», сообщается на официальном сайте Федерации футбола Иркутска. Бобомурод Алланазаров ударил арбитра. В результате его дисквалифицировали на три года.

Кроме того, рефери получил удар в голову от игрока «Пахтакора» Дилмурода Капланова. В результате травмы Рженев на короткое время потерял сознание. Дилмурод уже был ранее отстранен за подобные действия.

Судья и Федерация футбола Иркутска обратились в правоохранительные органы. Истцы считают, что действия игроков можно квалифицировать по ч. 2 ст. 213 УК РФ «хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Иркутск, Зоя Осколкова

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