Легенда мирового футбола Пеле оправляется после операции по поводу опухоли

Легенда мирового футбола Пеле, кажется, успешно приходит в себя после перенесенной ранее операции на кишечнике по поводу опухоли неясного генеза. Как сообщает газета «Фигаро», на своей страничке в Инстраграме 80-летний Пеле написал, что чувствует себя намного лучше после того, как вышел из реанимации.

Пеле был прооператирован 4 сентября по поводу «подозрительной» опухоли толстой кишки.

На фотографии, сопровождающей ободряющее сообщение о состоянии здоровья, Пеле сидит в кресле с поднятыми кулаками в больнице Альберта-Эйнштейна в Сан-Паулу. По заявлению медиков, его состояние стабильное. Бывший футболист, трехкратный победитель чемпионата мира с Бразилией (1958, 1962, 1970 годы) оставался в реанимации до 14 сентября, а затем был переведен в обычную палату, но в минувшую пятницу ему снова пришлось вернуться в реанимационное отделение – как говорили врачи, это произошло в профилактических целях из-за небольшой респираторной нестабильности. « Я получил столько доброты, что мое сердце переполнено благодарностью», – добавил легендарный нападающий, чтобы успокоить своих многочисленных поклонников.

Сан-Паулу, Елена Васильева

Сан-Паулу. Другие новости 18.09.21

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