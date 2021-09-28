Объявлен итоговый состав сборной России по футболу на октябрьские матчи отбора на ЧМ-2022

Тренерский штаб сборной России по футболу объявил состав команды на октябрьские матчи отбора на Чемпионат мира-2022.

Вратари: Маринато Гильерме («Локомотив» Москва), Юрий Дюпин («Рубин» Казань), Андрей Лунев («Байер 04» Леверкузен), Матвей Сафонов («Краснодар»).

Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА Москва), Георгий Джикия («Спартак» Москва), Максим Осипенко («Ростов»), Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков (оба – «Зенит» Санкт-Петербург), Илья Самошников («Рубин» Казань), Сергей Терехов («Сочи»), Федор Кудряшов («Антальяспор» Турция).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба – «Локомотив» Москва), Александр Головин («Монако»), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба – «Зенит» Санкт-Петербург), Алексей Миранчук («Аталанта» Бергамо), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба – «Динамо» Москва), Алексей Ионов («Краснодар»), Денис Глушаков («Химки»), Денис Макаров («Динамо» Москва).

Нападающие: Федор Смолов («Локомотив» Москва), Антон Заболотный (ЦСКА Москва), Гамид Агаларов («Уфа»).

Отметим, что из расширенного списка в окончательный состав не попали Станислав Крицюк, Станислав Магкеев, Вячеслав Караваев, Зелимхан Бакаев, Максим Мухин, Антон Зиньковский, Константин Тюкавин и Артем Дзюба.

8 октября в Казани в рамках квалификации к Чемпионату мира-2022 сборная России сыграет со Словакией, а 11 октября в Мариборе встретится со Словенией.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 27.09.21

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