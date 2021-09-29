Болеть на Олимпийских играх в Пекине будут только китайцы

Как сообщает пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК), на зимние Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 года допустят только жителей Китая,

В заявлении МОК говорится, что билеты будут продаваться исключительно зрителям, проживающим на материковой части Китая, которые отвечают требованиям антиковидных мер.

Организаторами Зимних Олимпийских игр в Пекине отмечается, что подобное решение, с одной стороны, поспособствует развитию зимних видов спорта в Китае и создаст «благоприятную атмосферу на площадках», а с другой позволит обеспечить безопасность проведения соревнований.

Какие конкретные требования будут предъявляться к зрителям и детали организации продажи билетов на данный момент еще обсуждается.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 г.

Зимние Паралимпийские игры пройдут с 4 по 13 марта.

Пекин, Иван Бабурин

Пекин. Другие новости 29.09.21

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