Парадокс: Россия обыграла Словакию в отборочном туре чемпионата мира-2022

Сборная России обыграла команду Словакии в отборочном туре чемпионата мира-2022. Победу назвали парадоксальной.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в течение всей встречи инициатива была у Словаков: они владели мячом 70% времени и нанесли 25 ударов по российским воротам, в то время как подопечные Валерия Карпина пробили всего 10 раз.

Даже единственный гол в этой встрече забил в собственные ворота защитник Словакии Милан Шкриньяр: на 24 минуте Сергей Терехов передал мяч Арсену Захаряну, тот прострелил во вратарскую зону, Мартин Шкриньяр в подкате пытался отбить мяч, но срезал его в собственные ворота. Игра закончилась со счетом 1:0 в пользу России.

«Словаки переигрывали нас в середине. Нам не удавалось зацепиться за мяч. Соперник был и быстрее, и прессинг нам не удавался. Этот матч – парадокс, – прокомментировал игру в эфире Матч-ТВ экс-игрок сборной России Андрей Аршавин. – Словаки заслуживали победу, а в итоге проиграли».

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков признал, что к качеству игры сборной есть вопросы, но заявил, что в этом матче было важно просто победить.

Казань, Игорь Юров

Казань. Другие новости 08.10.21

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