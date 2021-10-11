Футбол: Россия – Словения 2:1

Сборная России по футболу обыграла Словению в отборочном матче чемпионата мира 2022 года.

Футболисты сборной России обыграли на выезде команду Словении в матче отборочного турнира Чемпионата Мира-2022 и обеспечили себе минимум участие в стыковых играх за право попадания в финальную часть турнира в Катаре.

Прошедшая в понедельник, 11 октября, в Мариборе встреча группы H завершилась со счетом 2:1 в пользу российской команды, мячи забили Игорь Дивеев (28-я минута) и Георгий Джикия (32). У словенцев отличился Йосип Иличич (40).

Сборная России набрала 19 очков и вышла на первое место в таблице группы, опережая команду Хорватии на два балла. Также россияне оторвались на 9 очков от команд Словакии и Словении, делящих 3-4-е места (по 10 баллов).

Марибор, Иван Бабурин

Марибор. Другие новости 09.10.21

WADA лишило аккредитации Национальную антидопинговую лабораторию России. / Парадокс: Россия обыграла Словакию в отборочном туре чемпионата мира-2022. / Обнародованы имена номинантов на «Золотой мяч». Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»