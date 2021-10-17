Российская команда выиграла соревнования по Dota и приз $18 млн

Российская команда Team Spirit победила в гранд-финале The International по Dota 2, передаёт корреспондент «Нового Дня». Россиянам удалось выйти в финал турнира впервые за 8 лет. По итогам матча против PSG.LGD команда Team Spirit получила не только чемпионский титул, но и приз 18,2 млн долларов.

Солидные деньги на победе Team Spirit сделал экс-глава Virtus.pro Антон Черепенников. Он поставил 1,5 млн рублей на победу команды. Коэффициент составил 29.00 –таким образом, Черепенников заработал более 44 млн рублей.

Трансляцию на русском языке посмотрели более 800 тысяч зрителей.

Москва, Екатерина Норсеева

Москва. Другие новости 15.10.21

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