В Древней Олимпии зажгли огонь пекинской олимпиады

Церемония зажжения олимпийского огня состоялась в Древней Олимпии. Это пламя доставят в Пекин, где состоятся XXIV зимние Олимпийские игры.

Одетые в костюмы древнегреческих жриц женщины получили огонь от солнечных лучей на месте древнего храма богини Геры. Пламя занялось в специальном сосуде, потом его перенесли в факел. Теперь олимпийский огонь доставят в Афины, где передадут китайской делегации.

Видео.

Видеозапись церемонии опубликована на официальном ютьюб-канале. Зрителей не допустили на мероприятие из-за пандемии коронавируса.

Напомним, Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Паралимпийцы будут состязаться с 4 по 13 марта.

Афины, Наталья Рязанова

Афины. Другие новости 17.10.21

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