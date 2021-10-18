В Древней Олимпии зажгли огонь пекинской олимпиады

Церемония зажжения олимпийского огня состоялась в Древней Олимпии. Это пламя доставят в Пекин, где состоятся XXIV зимние Олимпийские игры.
Одетые в костюмы древнегреческих жриц женщины получили огонь от солнечных лучей на месте древнего храма богини Геры. Пламя занялось в специальном сосуде, потом его перенесли в факел. Теперь олимпийский огонь доставят в Афины, где передадут китайской делегации.
Видео.
Видеозапись церемонии опубликована на официальном ютьюб-канале. Зрителей не допустили на мероприятие из-за пандемии коронавируса.
Напомним, Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Паралимпийцы будут состязаться с 4 по 13 марта.
Афины, Наталья Рязанова
Афины. Другие новости 17.10.21
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