УЕФА развел Россию и Украину

УЕФА развел сборные России и Украины во время жеребьевки группового этапа чемпионата Европы 2022 года по мини-футболу, – сообщает РИА «Новости».

УЕФА разводит по разным группам сборные России и Украины из-за напряженных отношений между двумя странами, начиная с июля 2014 года.

Российская команда попала в один квартет с Украиной, однако Союз европейских футбольных ассоциаций перевел россиян в группу C, куда также попали сборные Польши, Словакии и Хорватии.

Украине предстоит сыграть в группе A с Нидерландами, победителем стыковых матчей Сербия – Белоруссия и Португалией.

Чемпионат Европы по мини-футболу пройдет с 19 января по 6 февраля в городах Амстердам и Гронингем в Нидерландах. Действующим победителем турнира является сборная Португалии.

Ньон, Иван Бабурин

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