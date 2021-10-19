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Среда, 20 октября 2021, 02:56 мск

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ФИФА намерена проводить чемпионат мира каждые два года

Испанское радио Cadena SER сообщило во вторник, 19 октября, что ФИФА намерена проводить чемпионаты мира каждые два года, начиная с 2026 года, о чем проинформировала национальные сборные.

Как сообщают Известия, в распоряжении радио оказалось письмо президента Международной федерации футбола Джанни Инфантино, в котором представлен потенциальный календарь чемпионатов, где предусматрено, что ведущие игроки будут проводить в сборных около 30 дней в году, а не 50, как сейчас. Также предлагается сократить отборочные турниры. Предполагается, что отбор на ЧМ должен состоять максимум из семи туров.

Как отмечает «Спорт-Экспресс», против этой идеи выступил президент УЕФА Александер Чеферин. Он даже пригрозил бойкотом турнира. Не поддержали ее и в Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ).

Отвергли предложение ФИФА и в руководстве Ассоциации европейских профессиональных футбольных лиг (EPFL), в которую, в том числе, входит и Российская премьер-лига (РПЛ).

Цюрих, Иван Бабурин

Цюрих. Другие новости 19.10.21

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