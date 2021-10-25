ФК «Зенит» выпустил футболку со счетом «7:1»

Футбольный клуб «Зенит» запустил в продажу футболку с надписью «7:1», посвященную разгромной победе над московским «Спартаком» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Футболка темно-синего цвета с надписью на груди счета поединка – «7:1».

«Первый тираж был раскуплен в первый день продаж, всего на это потребовалось два часа», – сообщает официальный Telegram-канал петербургского клуба.

Встреча завершилась со счетом 7:1. В составе победителей дубли оформили Сердар Азмун и Андрей Мостовой, также мячи забили Клаудиньо, Артем Дзюба и Александр Ерохин. У гостей отличился Квинси Промес. Это поражение стало самым крупным для «Спартака» в истории национального первенства.

«Зенит», набравший 26 очков, лидирует после 12 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) в турнирной таблице первенства. «Спартак» с 17 баллами располагается на седьмой строчке. В следующем туре «Зенит» примет столичное «Динамо», а «Спартак» в Москве встретится с «Ростовом».

Также следует отметить, что екатеринбургский «Урал» в матче 12-го тура РПЛ проиграл грозненскому «Ахмату». Встреча проходила на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

«Ахмат» в 12 матчах набрал 15 очков и поднялся на 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» с 9 очками расположился на последнем, 16-м месте.

Санкт-Петербург, Иван Бабурин

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