Обладателем «Золотого мяча» вновь станет Месси

Появилась информация, что аргентинский нападающий ПСЖ Лионель Месси по итогам 2021 года стал обладателем «Золотого мяча».

Как передает со ссылкой на источник португальский портал RTP, форварда французского «ПСЖ» Лионеля Месси уже уведомили о том, что он получит «Золотой мяч» в 2021 году.

Сообщается также, что аргентинец уже дал традиционное для победителя интервью, учредившему этот приз французскому журналу France Football.

France Football традиционно вручает приз лучшему футболисту мира по итогам календарного года.

Церемония награждения, на которой 34-летнему Месси в седьмой раз вручат «Золотой мяч», состоится 29 ноября в Париже.

В 2021 году Месси стал победителем Кубка Америки в составе сборной Аргентины. В составе «Барселоны» в минувшем сезоне он забил 30 мячей в чемпионате Испании и стал лучшим бомбардиром турнира.

Париж, Иван Бабурин

Париж. Другие новости 05.11.21

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