Фанаты подрались во время матча Россия-Кипр

В Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» во время матча Россия-Кипр в рамках отборочного этапа чемпионата мира по футболу-2022 болельщики устроили потасовку, – сообщает РЕН-ТВ.

По свидетельству очевидцев, сначала фанаты начали оскорблять друга, после чего началась потасовка между 10 болельщиками. Сотрудники службы безопасности смогли разнять дерущихся.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», драка произошла на секторе сборной России. Еще одна группа болельщиков устроила акцию протеста и покинула стадион.

Встреча сборной России и Кипра по футболу закончилась со счетом 6:0 в пользу россиян.

Счет открыл на четвертой минуте полузащитник Александр Ерохин. Он также стал автором пятого гола. Кроме того, мячи забили Федор Смолов, Андрей Мостовой, Алексей Сутормин и Антон Заболотный. Капитаном команды был назначен Александр Головин.

По результатам девяти туров на ЧМ-2022 сборная России занимает первую строчку в группе Н. Следующая игра состоится в воскресенье, 14 ноября, на ней сборная России встретится с Хорватией.

Санкт-Петербург, Иван Бабурин

Санкт-Петербург. Другие новости 11.11.21

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