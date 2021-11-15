Согласована форма российской команды для Зимней Олимпиады-2022 в Пекине

Руководитель Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сообщил в понедельник, 15 ноября, что завершен процесс согласования с Международным олимпийским комитетом (МОК ) образцов формы российской олимпийской команды для зимних Игр в Пекине в феврале 2022 года, -сообщает Спорт-экспресс.

«Традиционно были определенные сложности, была дискуссия, но по основным позициям, на которых мы настаивали, мы сумели убедить наших коллег. Концепция будет схожа с той, что мы имели в Токио. Будет размещена эмблема ОКР, будут все цвета российского триколора и эмблема ОКР. В начале декабря компания Zasport представит ее широкой публике», – сказал Поздняков в беседе с журналистами.

Напомним, что согласно вердикту CAS по делу ВАДА против РУСАДА, вынесенному в декабре 2020 года, российские спортсмены на два года лишены права использовать на чемпионатах мира и Олимпийских играх национальную символику: герб, флаг, гимн и надпись – «Сборная России».

Зимние Олимпийские Игры-2022 пройдут в феврале следующего года в Китае. На соревнованиях будет разыграно 109 комплектов наград. На прошлой зимней Олимпиаде, которая прошла в 2018 году в Южной Корее, первое место заняла команда Норвегии.

Москва, Иван Бабурин

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