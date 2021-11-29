Роналду отказался от участия в церемонии вручения «Золотого мяча»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду отказался принимать участие в церемонии вручения «Золотого мяча». Торжественное мероприятие проходит в понедельник, 29 ноября в Париже, – сообщает «Газета.Ru»

Как сообщают СМИ, Роналду обвинил главного редактора France Football Паскаля Ферре во лжи и заявил, что не ставил главной целью в карьере обогнать Лионеля Месси по «Золотым мячам». Также Роналду сообщил, что именно из-за Ферре не приехал на церемонию вручения «Золотой Мяч-2021» в Париж.

В своем аккаунте Instagram Роналду написал: «Сегодняшний результат объясняет заявление Паскаля Ферре на прошлой неделе. Он утверждал, что я признался ему, что моя единственная цель – завершить карьеру с большим количеством «Золотых мячей», чем у Лионеля Месси. Ферре солгал, он использовал мое имя для рекламы себя и издания, в котором он работает. И сегодня он снова солгал, оправдывая мое отсутствие на церемонии якобы карантином, для которого нет никаких оснований».

Кроме того, Рональду добавил следующее: «Всегда поздравляю тех, кто побеждает благодаря спортивному мастерству и принципам фэйр-плей. Я руководствовался этим с начала карьеры и поступаю так, поскольку никогда ни с кем не враждую. Всегда хочу побеждать для себя и для клубов, за которые выступаю. Побеждаю за себя и за тех, кто меня любит, но не против кого-то».

На данный момент у Месси шесть рекордных «Золотых мячей», у Роналду пока – пять.

По информации, опубликованной на сайте Eurosport, Месси – главный фаворит на седьмой приз в карьере. Победитель «Золотого мяча» также получит часы из розового золота.

На данный момент объявлены некоторые итоги текущего голосования, в частности названо распределение футболистов с 11-го по 30- места.

Так Неймар занял только 16-е место, на 14-й и 13-й позиции расположились защитники «Ювентуса» и сборной Италии Леонардо Бонуччи и Джорджо Кьеллини, 12-е место у Ромелу Лукаку, а 11-м стал Эрлинг Холанд.

Как стало известно, в голосовании на «Золотой мяч» Криштиану Роналду занял 6 место.

На церемонию награждения в Париже также не приехал форвард «Реала» Карим Бензема.

Париж, Иван Бабурин

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