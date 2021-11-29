Месси стал семикратным обладателем «Золотого мяча»

Нападающий французского «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси в седьмой раз стал обладателем награды «Золотой мяч» как лучший футболист года в Европе. Торжественная церемония проходила в понедельник, 29 ноября, в театре «Шатле» в Париже.

В борьбе за главный футбольный европейский приз Месси обошел форварда «Баварии» Роберта Левандовского и полузащитника «Челси» Жоржиньо.

Ранее Месси завоевывал «Золотой мяч» в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 и 2019 годах. В 2020 году церемония была отменена из-за пандемии коронавируса.

В 2021 году Месси в составе сборной Аргентины победил в Кубке Америки.

Месси стал обладателем «Золотого мяча» в рекордный седьмой раз. Пять раз эту награду выигрывал Криштиану Роналду, по три раза – Мишель Платини, Марко ван Бастен и Йохан Кройфф.

Роберт Левандовски признан лучшим форвардом по версии France Football. Премию имени Льва Яшина, как лучшему вратарю, вручили итальянскому футболисту Джанлуиджи Доннарумма.

Премия «Золотой мяч» была учреждена журналом France Football в 1956 году как приз лучшему футболисту года в Европе (на основании мнений группы спортивных журналистов).

В 2010 году ФИФА и France Football объявили о слиянии наград «Золотой мяч» и «Игрок года ФИФА» (определялся на основе голосования капитанов и тренеров национальных сборных).

В сентябре 2016 года France Football объявил о прекращении партнерства с ФИФА и вернулся к изначальной системе определения лучшего игрока года.

Париж, Иван Бабурин

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