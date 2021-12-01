Женская теннисная ассоциация приостановила турниры в Китае из-за секс-скандала с теннисисткой

Глава женской теннисной ассоциации (WTA) Стив Саймон на официальном сайте ассоциации опубликовал заявление, что WTA приостановила проведение всех турниров в КНР из-за секс-скандала с теннисисткой Пэн Шуай, – сообщает сайт РБК.

Следует напомнить, что газета New York Times 3 ноября сообщила, что двукратная победительница турниров серии Большого шлема Пен Шуай обвинила в сексуальном насилии бывшего первого вице-премьера КНР Чжана Гаоли. Теннисистка опубликовала заявление на своей странице в китайской соцсети Weibo, однако публикация вскоре была удалена, а сама Пен Шуай долго не выходила на связь.

«При полной поддержке совета директоров WTA я объявляю о немедленной приостановке всех турниров WTA в Китае, включая Гонконг. Я не понимаю, как я могу просить наших спортсменов соревноваться там, когда Пэн Шуай не разрешают свободно общаться и, по-видимому, на нее оказывают давление, чтобы она отказалась от своих обвинений в сексуальном насилии», – заявил Саймон.



Он подчеркнул, что обеспокоен рисками, с которыми могут столкнуться теннисистки и сотрудники WTA в случае проведения турниров в Китае в 2022 году.



Позже Пэн Шуай призналась, что не может предоставить доказательств домогательств со стороны Чжана Гаоли. Она рассказала, что китайский вице-премьер домогался ее более десяти лет назад, в период с 2007 по 2012 год, после чего они долгое время не виделись.



Следует отметить, что китайские государственные СМИ опубликовали электронное письмо Пен Шуай, которое было направлено главе WTA. В нем спортсменка отказалась от обвинений в адрес чиновника и утверждала, что с ней все в порядке. Однако, Стив Саймон назвал это письмо «инсценированным заявлением», подчеркнув, что лично еще не получил ответа от теннисистки.



«Мы не знаем, заставили ли ее написать это, или кто-то написал это за нее. Но на данный момент я не думаю, что это имеет какое-то значение», – заявил Саймон.



Теннисистка появилась на публике 21 ноября, видеозапись с ее участием в церемонии открытия теннисного финального матча среди подростков опубликовал в Twitter главный редактор китайской государственной газеты Global Times Ху Сицзинь.



Сообщалось, что после этого глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах пообщался с Пэн Шуай по видеосвязи.

Тогда МОК распространил заявление: «Она (Пэн Шуай – прим.ред.) объяснила, что в безопасности и здорова, живет в своем доме в Пекине. Но она хотела бы, чтобы в ее частную жизнь не лезли».



Пэн Шуай – бывшая первая ракетка мира в парном рейтинге. В общей сложности она выиграла 25 турниров WTA (из них два в одиночном разряде). В 2013 году Пэн Шуай выиграла Уимблдон, а в 2014-м – «Ролан Гаррос» в парном разряде.

Пекин, Иван Бабурин

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