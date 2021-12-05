Российские лыжницы выиграли эстафету на этапе Кубка мира в Лиллехаммере

Российские лыжницы выиграли эстафету 4 по 5 км на этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова преодолели дистанцию за 54 минуты 40,6 секунды. На втором месте оказалась команда Швеции, на третьем – команда Норвегии.

Еще одна российская четверка (Яна Кирпиченко, Анастасия Фалеева, Анастасия Рыгалина и Мария Истомина) заняли восьмую строчку.

Сегодня же Второе мужская российская команда (Александр Терентьев, Илья Семиков, Артем Мальцев и Сергей Устюгов) заняла второе место в гонке 4 по 7,5 км, пропустив вперед норвежских лыжников.

Следующий этап Кубка мира пройдет с 11 по 12 декабря в Швейцарии.

Лиллехаммер, Игорь Юров

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