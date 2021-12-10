Три вида спорта могут быть исключены из программы Олимпийских игр

Официальный сайт Международного Олимпийского комитета (МОК) сообщает, что под угрозой исключения из основных олимпийских видов спорта оказались бокс, тяжелая атлетика и современное пятиборье.

Президент МОК Томас Бах сообщил, что вышеуказанные виды спорта на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе-2028 могут заменить на скалолазание, серфинг и скейтбординг.

Следует отметить, что пока это не означает, что бокс, тяжелая атлетика и современное пятиборье, имевшие олимпийский статус в течение более ста лет, обязательно будут исключены из олимпийской программы. Окончательный список будет утвержден в 2023 году.

Отметим, что во время сессии МОК в 2023-м данные виды спорта могут быть потенциально включены в программу Лос-Анджелеса-2028 как дополнительные, если соответствующие международные федерации предоставят проекты реформирования своих видов спорта.

Федерация бокса должна исправить вопросы судейства и решить проблемы с финансовой прозрачностью.

Федерация тяжелой атлетики должна представить убедительную программу борьбы с допингом.

Федерации современного пятиборья предстоит разработать предложения по изменению программы соревнований, и удешевлению проведения турнира.

На 139-й сессии МОК, которая пройдет накануне зимних ОИ в Пекине будет рассмотрено предложение добавить скалолазание, серфинг и скейтбординг в список 28 базовых олимпийских видов спорта.

Лозанна, Иван Бабурин

© 2021, РИА «Новый День»