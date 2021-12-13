С берегов Сены в Париже за открытием Летних Олимпийских игр 2024 смогут наблюдать более полумиллиона зрителей

Совет директоров Организационного комитета Олимпийских игр утвердил в понедельник, 13 декабря, план церемонии открытия Летних Олимпийских игр-2024 в Париже. Впервые в истории церемония открытия Игр пройдет за пределами стадиона. Запланировано, что праздник пройдет на акватории реки Сена в центре столицы Франции, – сообщает Le Figaro.

Согласно плану, 26 июля 2024 года около 20:00 более 160 лодок со спортсменами из более чем 200 стран, пройдут по реке на протяжении почти 6 км между мостом Аустерлиц и мостом Иена в центре Парижа. Завершение церемонии открытия Игр-2024 состоится на Эспланаде-дю-Трокадеро. По предварительным расчетам открытие Игр продлится 3 часа 15 минут.

Планируется, что за церемонией открытия Летних Олимпийских игр-2024 в Париже будет наблюдать 600 000 зрителей, 80 гигантских экранов позволят всем следить за представлением.

Президент организационного комитета Олимпийских и Паралимпийских игр Тони Эстангуэ рассказал: «Вместо того, чтобы строить искусственные декорации на стадионе, которые очень дороги, мы используем естественную красоту Парижа и существующую инфраструктуру».

В свою очередь, исполнительный директор по брендам, мероприятиям и церемониям в Париже 2024 года Тьерри Ребуль, заявил: «Мы хотели видеть Сену в качестве сцены для церемонии открытия Олимпиады. Мы представим то, что раньше никто не видел».

Париж, Иван Бабурин

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