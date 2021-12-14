Молодые российские спортсмены будут выплачивать компенсацию в случае перехода в зарубежные клубы

Молодые спортсмены, не достигшие 23 лет, при переходе в иностранные клубы должны выплатить компенсацию своим спортивным школам, – такой правительственный законопроект поддержала Государственная дума в первом чтении.

Телеканал «Дума ТВ» цитирует члена комитета по физической культуре и спорту ГД РФ Евгений Ревенко: «В первую очередь для хоккея – это кричащая проблема. Из России уезжают в год порядка 400 хоккеистов в возрасте от 12 до 21 года. Иностранные клубы, пользуясь пробелами в нашем законодательстве, переманивают молодых российских спортсменов за рубеж, не производя при этом никаких компенсационных выплат и трансфертных выплат».

Следует отметить, в связи с тем, что проблема перехода молодых спортсменов в зарубежные клубы наиболее остро стоит в российском хоккее, редакция закона детально обсуждалась с президентом Федерации хоккея России Владиславом Третьяком.

Москва, Иван Бабурин

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