Игроки НХЛ не поедут на зимние Олимпийские игры в Пекине

На официальном сайте НХЛ появилось сообщение о том, что игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не примут участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Сообщается, что решение об отказе от участия игроков НХЛ в пекинской зимнее Олимпиаде принято из-за растущего числа перенесенных матчей регулярного чемпионата НХЛ, вызванного осложнениями эпидемиологической обстановки, а также сохраняющейся неопределенности из-за пандемии.

Ранее НХЛ и профсоюз игроков лиги (NHLPA) согласились отпустить хоккеистов на Олимпийские игры в Пекин, но соглашение предусматривало возможность отказа, если ситуация с коронавирусом изменится к худшему.

На отказ игроков НХЛ от участия в зимней Олимпиаде в Китае отреагировал первый вице-президент Федерация хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг. Он заявил, что ФХР создала все условия, чтобы национальная сборная на Олимпийских играх в Пекине защитила титул олимпийских чемпионов, – сообщает РИА Новости.

Ротенберг заявил: «Со стороны федерации хоккея страны созданы все условия, чтобы национальная команда России повторила золотой успех Пхенчхана и защитила титул олимпийских чемпионов – первый для отечественного хоккея за 26 лет. Конечно, жаль, что хоккейный мир не увидит турнира с участием всех лучших, но это решение НХЛ никак не меняет нашу основную задачу и нашу стратегию».

Москва, Иван Бабурин

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