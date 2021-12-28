Сборной США на МЧМ по хоккею присудили техническое поражение из-за коронавируса

На молодежном чемпионате мира по хоккею (МЧМ) в Канаде отменена встреча группы между сборными США и Швейцарии. Американской команде присуждено техническое поражение, – сообщается на сайте Международной федерации хоккея на льду (International Hockey Federation, IIHF).

По данным The Athletic, у нескольких хоккеистов сборной США тесты на коронавирус дали положительный результат. Заразившиеся игроки помещены на карантин. Участники американской сборной вскоре пройдут дополнительное тестирование.

Отмечается, что буквально через несколько минут после того, как в американских СМИ появилась информация о переносе матча, IIHF официально объявила об отмене игры, а сборной США было присуждено техническое поражение со счетом 0:1.

При этом сообщается, что матч будет именно перенесен, несмотря на плотное расписание турнира. В настоящее время рассматриваются варианты изменения расписания матчей.

Следует отметить, что американцы и швейцарцы выступают в одной группе с командой России. Матч сборных России и США запланирован в ночь на 1 января.

В группе В лидирует команда Швеции (шесть очков, два матча), следом идут американцы, швейцарцы и россияне (три очка), у словаков пока нет баллов.

Ред-Дир, Иван Бабурин

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