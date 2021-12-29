Путин и Лукашенко победили «красных» в хоккей

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко после трехчасовых переговоров в среду, 29 декабря, в Санкт-Петербурге сыграли в хоккей в ледовом дворце детско-юношеской спортивной школы «Манеж» в Стрельне, – сообщают СМИ.

Сообщается, что Путин традиционно был в свитере с номером 11, Лукашенко играл под первым номером.

Лидеры России и Белоруссии играли в одной команде – за белых против красных. Путин открыл счет на 3-й минуте матча, затем Лукашенко забил вторую шайбу в ворота соперника.

Всего Владимир Путин забросил семь шайб, на счету Лукашенко два гола. В итоге команда «белых» победила со счетом 18:7. Также в матче принимал участие Николай, сын Александра Лукашенко, который сумел забить четыре шайбы.

В составе команд вместе с Путиным и Лукашенко выступили звезды советского и российского хоккея, среди которых были депутат Госдумы Вячеслав Фетисов, генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук и генеральный директор Ночной хоккейной лиги Алексей Касатонов.

Санкт-Петербург, Иван Бабурин

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