Молодежный ЧМ-2022 по хоккею может быть отменен

В Международной федерации хоккея (IIHF) обсуждают дальнейшую судьбу молодежного ЧМ в Канаде на фоне отмены матчей из-за коронавируса, – сообщил бывший президент организации Рене Фазель.

Российский спортивный интернет-портал «Чемпионат» цитирует Фазеля: «Я знаю, что Люк Тардиф (нынешний глава IIHF) попросил собрать совещание Совета IIHF, на котором будут обсуждать статус-кво турнира. Через час или два вы узнаете больше».

Напомним, в среду 29 декабря сборной России засчитали техническое поражение в матче МЧМ-2022 против команды Словакии. Информацию об отмене игры подтвердили в пресс-службе Федерации хоккея России (ФХР).России будет засчитано поражение со счетом 0:1 из-за случая заражения коронавирусом в составе команды.

Как ранее уже сообщалось, из-за положительных результатов тестов у американцев и чехов были отменены матчи Швейцария – США и Финляндия – Чехия.

Оттава, Иван Бабурин

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