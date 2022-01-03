Мусульманам всего мира запретили ехать на зимнюю Олимпиаду в Пекине

Глобальный совет имамов запретил мусульманам ехать в Пекин на олимпиаду из-за притеснения уйгуров в Китае, – сообщает «Спорт-экспресс».

Сообщается, что одним из подписавших документ является председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин.

«Глобальный совет имамов – первая и самая крупная в мире транснациональная неправительственная организация мусульманского мира, лидеры веры из всех исламских конфессий и школ мысли. Мы поддерживаем угнетенных уйгурских мусульман, мы с ними едины. Китайское правительство продолжает нарушать основные права китайских мусульман и права человека с помощью угнетения, пыток и диктатуры», – говорится в тексте заявления организации.

Кроме того, в заявлении Глобального совета имамов говорится: «Властью, данной Совету Священной исламской семинарией Наджифа и выдающимися муфтиями исламского мира, глобальный Совет имамов постановил, что участие в Олимпиаде-2022 запрещено. Это мероприятие напрямую обслуживает интересы тиранического и деспотического режима, ответственного за геноцид и этнические чистки уйгуров. Мы аплодируем все большему и большему числу организаций, бойкотирующих Игры в Пекине, а также выражаем свою солидарность с Мировым уйгурским конгрессом».

Москва, Иван Бабурин

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