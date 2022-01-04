На проект деревни Универсиады-2023 в Екатеринбурге выделят почти 1 млрд рублей

Из федерального бюджета России Свердловской области буду компенсированы затраты на создание проекта деревни Всемирных летних студенческих игр, запланированных в Екатеринбурге на 2023 год, – сообщается на сайте правительства РФ.

В сообщении говорится: «На эти цели в федеральном бюджете уже предусмотрено более 914,6 млн рублей. Речь идет о компенсации средств, потраченных на выполнение проектных и изыскательских работ по объектам капитального строительства деревни: общежития, общественный центр и тренировочное поле с легкоатлетическими дорожками».

Следует отметить, что правила предоставления межбюджетного трансферта региону утверждены постановлением, которое подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Напомним, что Всемирные студенческие игры FISU пройдут с 7 по 19 августа 2023 года в Екатеринбурге. Спортивная программа включает соревнования по 18 видам спорта. За 12 дней будет разыграно 246 комплектов медалей. Прогнозируемое число участников составит около 10,5 тыс. человек, ожидается более 550 тыс. гостей и зрителей.

Москва, Иван Бабурин

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