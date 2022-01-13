Во время матча на чемпионате Катара у футболиста остановилось сердце

Во время матча 13-го тура чемпионата Катара у одного из футболистов произошел сердечный приступ. Ему помог игрок другой команды. Об этом сообщает газета Daily Mail.

32-летний футболист «Аль-Вакры» Усман Кулибали упал без сознания перед воротами во время первого тайма. Колумбийский полузащитник «Аль-Райяна» Хамес Родригес подбежал к сопернику и поправил его голову так, чтобы пострадавший мог дышать.

Кулибали госпитализировали, сейчас, по словам медиков, его состояние стабильное. Врачи установили, что спортсмен перенес сердечный приступ.

В результате игру пришлось перенести. Матч продолжился, начиная со счета, когда был остановлен, – 1:0 в пользу «Аль Райяна».

Доха, Зоя Осколкова

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