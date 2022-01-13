Китай гарантирует все необходимые условия иностранным СМИ для освещения зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Пекине

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя озабоченности некоторых иностранных неправительственных организаций о том, что свобода освещения событий зимних Олимпийских игр в Пекине может быть ограничена из-за противоэпидемических мер, заявил, что Китай будет неуклонно обеспечивать соблюдение законных прав и интересов иностранных СМИ и журналистов, аккредитованных в Китае, а также в соответствии с контрактом, заключенным с городом-организатором, предоставит иностранным журналистам необходимые условия для освещения событий зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Пекине, – сообщает Синьхуа.

Ван Вэньбинь подчеркнул, что Китай является правовым государством, добавив, что в Положении об информационной деятельности иностранных СМИ и иностранных журналистов, аккредитованных в КНР, четко обозначены пункты о защите их законных прав и интересов.

«Китай будет неуклонно обеспечивать соблюдение законных прав и интересов иностранных СМИ и журналистов, аккредитованных в Китае, а также в соответствии с контрактом, заключенным с городом-организатором, предоставит иностранным журналистам необходимые условия для освещения событий зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Пекине», – подчеркнул официальный представитель МИД КНР

Также Ван Вэньбинь подчеркнул: «Мы приветствуем СМИ в том, чтобы они пристально следили за событиями зимней Олимпиады в Пекине и освещали их, приветствуем их конструктивное мнение, но мы выступаем против того, чтобы они под предлогом так называемой «свободы слова» искажали факты и очерняли Китай и зимние Олимпийские игры в Пекине».

Сообщается, также, что на сегодняшний день на регистрацию для освещения событий зимней Олимпиады в Пекине подали заявки свыше 2500 журналистов.

Пекин, Иван Бабурин

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