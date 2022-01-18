Норвежские гандболисты отказались лететь на одном самолете с россиянами

Сборная Норвегии по гандболу предпочла поехать на автобусе вместо того, чтобы лететь на одном самолете с российскими спортсменами. Об этом сообщает издание Nettavisen.

Норвежские гандболисты выступали на предварительном этапе чемпионата Европы-2022 в Кошице. Сборные должны были отправиться на одном самолете в Братиславу. Однако норвежские спортсмены решили поехать на автобусе.

В команде подчеркнули, что их решение продиктовано соображениями безопасности. Ранее стало известно, что два гандболиста сборной России заболели коронавирусом. Из-за этого они пропустили заключительный матч предварительного этапа чемпионата Европы против Словакии.

На групповом этапе чемпионата сборная РФ встретится с Германией, Польшей, Испанией и Швецией.

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